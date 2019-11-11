Сводка за выходные: 2030 нарушений ПДД, 17 аварий, 22 пострадавших

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В период с 8 по 10 ноября на трассах страны было выявлено более 2030 нарушений ПДД. Об этом в своей сводке сообщает Национальный инспекторат патрулирования.

В частности, 1321 водитель превысил максимально допустимую скорость, 97 сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, а 48 управляли машинами без прав. В результате на территории страны произошло 17 ДТП, в которых пострадали 22 человека.

НИП намерен усилить патрулирование на дорогах Молдовы для недопущения аварий, связанных с ездой в нетрезвом виде и превышением скорости.