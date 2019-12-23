Сводка НИП: за выходные в ДТП пострадали 30 человек, 4 погибли (ФОТО)

0

В выходные дни по всей стране патрульные проводили операцию по выявлению водителей, нарушающих правила дорожного движения. Так, более 850 водителей превысили допустимую скорость, 46 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, 179 не соблюли указания дорожных знаков, а у 31 водителя не было водительских прав.

Несоблюдение водителями правил дорожного движения стало причиной 21 ДТП. В результате аварий 30 человек получили травмы и 4 человека погибли.

Также в отчётный период патрульные инспекторы провели беседы с водителями мотоциклов, велосипедов и гужевого транспорта. Рекомендации по безопасности на дорогах получили и пешеходы, а те, кто переходил дорогу в неположенном месте, были оштрафованы.