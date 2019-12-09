Сводка НИП за выходные: более 2 тысяч нарушений ПДД, 19 аварий и 5 погибших

Сводка НИП за выходные: более 2 тысяч нарушений ПДД, 19 аварий и 5 погибших

В выходные дни, с 6 по 8 декабря, в стране произошло 19 ДТП, в результате которых скончались 5 человек, а ещё 20 получили травмы различной степени тяжести.

За отчётный период патрульные поймали более 2 000 водителей, нарушивших ПДД. Среди них:

  • 853 водителя превысили скорость движения;
  • 191 водитель нарушил требования дорожных знаков и не уступил дорогу пешеходам;
  • 46 находились за рулём в нетрезвом состоянии;
  • 27 не имели при себе водительского удостоверения.

Стоит отметить, что из общего числа пьяных водителей 12 были пойманы на улицах столицы, а двое из них находились в состоянии наркотического опьянения.

Все нарушения были задокументированы.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md