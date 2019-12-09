Сводка НИП за выходные: более 2 тысяч нарушений ПДД, 19 аварий и 5 погибших

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В выходные дни, с 6 по 8 декабря, в стране произошло 19 ДТП, в результате которых скончались 5 человек, а ещё 20 получили травмы различной степени тяжести.

За отчётный период патрульные поймали более 2 000 водителей, нарушивших ПДД. Среди них:

853 водителя превысили скорость движения;

191 водитель нарушил требования дорожных знаков и не уступил дорогу пешеходам;

46 находились за рулём в нетрезвом состоянии;

27 не имели при себе водительского удостоверения.

Стоит отметить, что из общего числа пьяных водителей 12 были пойманы на улицах столицы, а двое из них находились в состоянии наркотического опьянения.

Все нарушения были задокументированы.