Сводка НИП за выходные: более 1 800 нарушений ПДД, 28 аварий и 5 погибших

Сводка НИП за выходные: более 1 800 нарушений ПДД, 28 аварий и 5 погибших

В выходные дни, с 13 по 15 декабря, в стране произошло 28 ДТП, в результате которых 5 человек погибли, а 28 получили травмы различной степени тяжести.

За отчётный период сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП) зарегистрировали более 1 800 нарушений правил дорожного движения. Согласно статистическим данным, превышение скорости остаётся самым распространённым нарушением. Так, патрульные поймали 870 водителей, которые, несмотря на густой туман, превысили скорость движения. Больше всего нарушений скоростного режима было зафиксировано в пятницу, 13 декабря.

Кроме этого, за отчётный период были зарегистрированы следующие нарушения:

  • 271 водитель нарушил требования дорожных знаков;
  • 177 водителей нарушили правила остановки и не уступили дорогу пешеходам или другим транспортным средствам;
  • 34 водителя находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения;
  • 32 не имели при себе водительского удостоверения.

 

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