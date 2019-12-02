Сводка НИП за выходные: 17 аварий и более 2 тысяч нарушений ПДД

Сводка НИП за выходные: 17 аварий и более 2 тысяч нарушений ПДД

В выходные дни, с 29 ноября по 1 декабря, в стране произошло 17 ДТП, в результате которых скончался один человек, а ещё 21 получил травмы различной степени тяжести.

За отчётный период патрульные поймали более 2 000 водителей, нарушивших ПДД. Среди них:

  • более 1 000 водителей превысили скорость движения;
  • 275 нарушили требования дорожных знаков;
  • 70 водителей не пристегнули ремень безопасности;
  • 49 не имели при себе водительского удостоверения;
  • 44 находились за рулём в нетрезвом состоянии.

Все нарушения были задокументированы.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md