Сводка НИП за выходные: 17 аварий и более 2 тысяч нарушений ПДД

0

В выходные дни, с 29 ноября по 1 декабря, в стране произошло 17 ДТП, в результате которых скончался один человек, а ещё 21 получил травмы различной степени тяжести.

За отчётный период патрульные поймали более 2 000 водителей, нарушивших ПДД. Среди них:

более 1 000 водителей превысили скорость движения;

275 нарушили требования дорожных знаков;

70 водителей не пристегнули ремень безопасности;

49 не имели при себе водительского удостоверения;

44 находились за рулём в нетрезвом состоянии.

Все нарушения были задокументированы.