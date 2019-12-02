Сводка НИП за выходные: 17 аварий и более 2 тысяч нарушений ПДД

В выходные дни, с 29 ноября по 1 декабря, в стране произошло 17 ДТП, в результате которых скончался один человек, а ещё 21 получил травмы различной степени тяжести.
За отчётный период патрульные поймали более 2 000 водителей, нарушивших ПДД. Среди них:
- более 1 000 водителей превысили скорость движения;
- 275 нарушили требования дорожных знаков;
- 70 водителей не пристегнули ремень безопасности;
- 49 не имели при себе водительского удостоверения;
- 44 находились за рулём в нетрезвом состоянии.
Все нарушения были задокументированы.
Facebook Комментарии