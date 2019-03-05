Свобода за 13 000 евро: столько запросил житель столицы за избавление от тюрьмы

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Житель столицы был задержан сотрудниками НАЦ после того, как получил от знакомого 13 000 евро в обмен на обещание повлиять на ход уголовного дела.

Подозреваемый попросил указанную сумму в обмен на то, что окажет влияние на прокурора и заставит его удалить из списков розыска имя осуждённого. Последний, в свою очередь, в этом случае мог беспрепятственно покинуть страну. Однако после передачи оговорённой суммы проблема так и не решилась, и заявителю пришлось обратиться к сотрудникам НАЦ.

В итоге подозреваемый был задержан, в его доме проводятся обыски. В случае признания его виновным, мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет или штраф в размере до 10 000 условных единиц.