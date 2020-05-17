Свобода слова не для всех! Мужчину “попросили” со сцены за критику Шора на протесте (ВИДЕО)

Свобода слова не для всех! Мужчину “попросили” со сцены за критику Шора на протесте (ВИДЕО)

Одного из участников акции протеста на ПВНС попросили покинуть сцену после того, как мужчина стал критиковать лидера партии “Шор” Илана Шора. Момент запечатлели на видео.

– Шор, если ты считаешь себя и свою партию такими правильными и ты действительно не сделал ничего плохого, почему сейчас ты в Израиле, а не здесь, в Молдове? Почему ты не здесь, чтобы показать, что никого не боишься? Но ты поехал в Израиль и оттуда делаешь заявления. Некоторые наши сограждане работают в Израиле, чтобы помогать нам поднимать страну, а ты, будучи здесь, делал всё для ее уничтожения. Позор! – сказал протестующий со сцены.

В этот момент к нему подошел некий мужчина и попросил закончить речь и спуститься, пишет today.md.

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