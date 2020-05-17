Свобода слова не для всех! Мужчину “попросили” со сцены за критику Шора на протесте (ВИДЕО)

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Одного из участников акции протеста на ПВНС попросили покинуть сцену после того, как мужчина стал критиковать лидера партии “Шор” Илана Шора. Момент запечатлели на видео.

– Шор, если ты считаешь себя и свою партию такими правильными и ты действительно не сделал ничего плохого, почему сейчас ты в Израиле, а не здесь, в Молдове? Почему ты не здесь, чтобы показать, что никого не боишься? Но ты поехал в Израиль и оттуда делаешь заявления. Некоторые наши сограждане работают в Израиле, чтобы помогать нам поднимать страну, а ты, будучи здесь, делал всё для ее уничтожения. Позор! – сказал протестующий со сцены.

В этот момент к нему подошел некий мужчина и попросил закончить речь и спуститься, пишет today.md.

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