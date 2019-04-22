Связали руки, ноги и оставили умирать в ванне: полиция задержала подозреваемых в жестоком убийстве мужчины, вернувшегося из-за границы

0

Вчера следователи задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве жителя села Хорешть Яловенского района, тело которого было найдено в ванне собственного дома со связанными руками и ногами.

Такую информацию предоставил глава Отдела особо тяжких преступлений Национального инспектората расследований Игорь Зглавуца. По его словам, предполагается, что убийцами являются соседи погибшего – двое 22-летних парня. Они заранее спланировали преступление, пишет deschide.md.

Подозреваемые знали, когда мужчина вернётся домой из Германии, где работал, и решили его ограбить. Они проникли к нему в дом, но не ожидали, что застанут там хозяина. Мужчина узнал в грабителях своих соседей, поэтому предполагаемые преступники решили его избить. Грабители связали ему руки и ноги, после чего оставили умирать в ванне. После преступления подозреваемые решили уничтожить улики и сожгли свою одежду, в которую были одеты в момент убийства.

Согласно предварительным данным следователей, преступники украли у жертвы 700 леев и 10 евро. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были задержаны на 72 часа. Они признали свою вину. Примечательно, что один из них ранее отбывал наказание, а в 2018 освободился из тюрьмы.

Напомним, что тело 50-летнего мужчины было найдено 19 апреля в ванне собственного дома. Его руки и ноги были связаны, на теле – признаки насильственной смерти. Мужчина накануне вернулся из-за границы, где работал. Он проживал один и был в разводе.