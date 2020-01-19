Святая вода: факты, мифы и суеверия

0

О том, что святая вода обладает особенными свойствами, знают, пожалуй, все. Однако и здесь многие заблуждаются, веря мифам и суевериям. Попробуем разобраться в том, чем же уникальна святая вода, и так ли нужно верить всему, что ей приписывают.

Святую воду набирают в ночь с 18 на 19 января, когда в православии отмечают праздник Крещения Господня. Священнослужители совершают таинство освящения водоемов, после которого верующие набирают воду, а также окунаются в нее. Святая вода обладает уникальными целительными свойствами и не портится, если налить ее в чистую тару. Однако среди фактов есть и мифы, суеверия и заблуждения, которые никак не относятся к религии и православной вере, передаёт dailyhoro.ru.

5 суеверий и мифов про святую воду

1. Распространенным мифом является мысль о том, что благодаря святой воде можно смыть с себя все грехи. Священнослужители напоминают, что всякий грех искупается лишь раскаянием, которое должно идти от чистого сердца. Лишь добрые помыслы и следование заповедям позволяют очистить душу от негатива, и с этим не справиться, если просто окунуться в прорубь в Крещение.

2. Согласно суевериям, всякий автоматически считается крещеным, если в день праздника обольется святой водой или окунется в прорубь. На самом деле, таинство крещения заключается именно в проведении обряда, совершаемого священнослужителем. Сам по себе факт обливания крещенской водой не делает человека крещеным.

3. Распространенный миф, который до сих пор не развеян, заключается в том, что святая вода не может испортиться. Вода, какой бы она ни была, будет портиться, если в нее попадут микробы и бактерии. Набирая воду в чистые емкости, можно добиться того, что она простоит длительное время.

4. Еще один миф заключается в том, что тару из-под святой воды нельзя выбрасывать. Священнослужители не подтверждают это суеверие, и просят верующих просто высушить тару, и если есть возможность, сдать ее в переработку.

5. Многие полагают, что святую воду можно наливать в ванну для купания детей. На самом деле святой водой пользуются в определенное время, например, во время обряда крещения. В остальные дни святую воду дают пить и умывают младенцев.

Факты о святой воде

Святая вода обладает уникальной структурой, отличной от обычной водопроводной и даже родниковой воды. Это видно, если рассмотреть воду под микроскопом. С водой проделывали множество экспериментов, даже смешивали ее с обычной, и тогда вся вода по структуре становилась святой. Святыня, коей является святая вода, не терпит небрежного отношения. Ее нельзя использовать в бытовых целях: мыть ей полы, растапливать баню, мыть ноги. Святой водой исцеляются и причащаются, освящают жилища.

Святую воду можно зарядить на привлечение богатства и любви, если делать это с чистыми помыслами. Благодаря ее уникальным свойствам можно изменить жизнь к лучшему и избавиться от неприятностей, в том числе от кошмарных сновидений и неурядиц. Крещенскую воду можно использовать и в том случае, если она простояла год. Ей пользуются так же, как и вновь набранной святой водой: умываются и пьют натощак, чтобы причаститься.