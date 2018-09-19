Священнослужители и гражданские активисты – Санду: Майя, усынови ребенка, стань мамой! (ВИДЕО)

Председателя лидера партии “Действие и солидарность” призвали публично извиниться перед президентом Игорем Додоном и создать собственную семью прежде чем критиковать истинных семьянинов.

Группа активистов провела сегодня, 19 сентября, пресс-конференцию по итогам Всемирного конгресса семей, прошедшего на прошлой неделе в Кишиневе под патронатом главы государства. Организаторы действа подчеркнули важность состоявшегося впервые в Молдове подобного события и осудили реакцию на него определенных политических сил.

В частности, глава ассоциации Pro Ortodoxia, священник Геннадий Валуца назвал тот факт, что Всемирный конгресс семей впервые прошел в такой маленькой стране, как Молдова, настоящим божьим промыслом, и подчеркнул, что целью мероприятия было осветить главные проблемы, с которыми сталкиваются семьи как на национальном, так и на международном уровне, а также вместе найти их решения.

– Мы очень благодарны президенту за то, что он объявил 2019 год – годом семьи. Это первый, очень важный шаг в этом направлении, – сказал Валуца.

Священник выразил уверенность в том, что прошедший конгресс станет существенным вкладом в укрепление традиционных ценностей в Молдове, и что он ослабит храбрость тех, кто пропагандирует в нашей стране нетрадиционные сексуальные отношения. Вместе с тем Валуца возмущен тем, что политические деятели, которые претендуют на высокие должности в стране, выступили с жесткой критикой как в адрес мероприятия, так и в адрес Игоря Додона, под чьим патронатом проходил конгресс.

– Атакуя президента, вы атакуете большинство граждан Республики Молдова, – добавил он.

Гражданский активист Михай Балика, в свою очередь, отметил, что у таких личностей, как председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду, нет морального права критиковать тех, кто выступает за сохранение традиционных семей и предпринимает для этого конкретные действия. Балика выразил надежду на то, что просемейные силы победят в этой борьбе, и подчеркнул свое сожаление и обеспокоенность из-за того, что критика в адрес представителей ЛГБТ наказуема публичными извинениями или штрафом, в то время как критика и нападки на традиционные ценности молдавского народа почему-то остаются безнаказанными.

Организаторы пресс-конференции поблагодарили президента за проведение в нашей стране столь важного мероприятия. Они также отметили, что считают своим долгом защищать традиционный институт семьи и осудили тех, кто пытается подорвать его. В данной связи священнослужители и гражданские активисты потребовали от председателя партии “Действие и солидарность” Майи Санду извиниться за оскорбление президента, а, значит, за оскорбление всех, кто выступает за традиционные семьи, и покаяться за участие в пропагандистском марше ЛГБТ.

– Создайте сначала собственную семью, или, если у вас нет такой возможности, усыновите ребенка. Есть много детей, у которых нет родителей, – подытожили организаторы пресс-конференции.

Напомним, что ранее Майя Санду раскритиковала прошедшее в Кишиневе мероприятие и заявила, что Игорь Додон не является символом семьи. В ответной реплике президент заявил, что не является символом нетрадиционных семей, которые поддерживает Санду, но всегда будет отстаивать интересы традиционных семей в Молдове.