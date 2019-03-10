Священник: Пост – это усмирение телесных пристрастий и без этого невозможно приблизиться к Богу

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У православных христиан с понедельника, 11 марта, начинается Великий пост, самый длинный пост в году. Он длится 40 дней, к которым добавляется и Страстная неделя.

Священник Церкви Святого Дмитрия из Кишинева Павел Боршевский заявил, что в воскресенье, после утрени, проводится специальное богослужение, читается молитва Святого Андрея Сира. Вечером проводится вечерня. В понедельник служба начнется с двух псалмов утрении. В первые четыре дня Великого поста на великом повечерии совершается чтение Великого покаянного канона Святого Андрея Критского, пишет ipn.md.

В пятницу держится строгий пост, не проводятся богослужения. В субботу проводится литургия Святого Иоанна Злотоуста, а в воскресенье – Литургия святого Василия Великого. Вечером проводятся вечерни. В первой неделе поста можно причащаться в средe, субботe и в воскресенье, после Литургии Преждеосвященных Даров. На протяжении всего поста Святое причастие будет совершаться по субботам и воскресеньям, а на Страстной неделе христиане смогут получить таинство причастия и в среду.

Во время поста христианам рекомендуется воздерживаться от яиц, молока, мяса и рыбы. Священник Павел Боршевский говорит, что пост – это усмирение телесных пристрастий. Без усмирения телесных пристрастий, невозможно приблизиться к Богу.

– Те, кто говорит, что несут в сердце Христа и не постятся, не будут иметь в своем сердце Христа и церковь. Они только воображают, что делают добро” – отметил свящщеник. „Чтобы правильно поститься, мы должны простить людям их ошибки. Прощение, молитва, которая делается радостным лицом и милосердием – это три добродетели, которые, если их соблюдать, помогут правильно начать пост, – сказал священник Павел Боршевский.

Верующие, которые хотят получить таинство причастия, должны исповедаться и исправить совершенные грехи. Священники могут разрешить кормящим матерям, больным и беременным женщинам есть скоромную пищу. Христиане, которые постятся, могут причащаться всякий раз, когда чувствуют необходимость.

Во время поста, по субботам и воскресеньям разрешается растительное масло и вино. Рыбу можно будет есть 7 апреля, на Благовещение, и 21 апреля, в Вербное воскресенье. Великий пост продлится в этом году до 28 апреля, когда будет отмечаться Пасха – Светлое Христово Воскресение.