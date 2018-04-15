Священник: Кладбище – это „спальня” усопших, где не едят

Традиция ходить на кладбище на Родительский день в Молдове на сегодняшний день полностью искажена.

Об этом порталу ipn.md заявил священник Церкви Святого Иерарха Николая из Кишинева Петру Сторожа. По его словам, на кладбище идут с восковыми натуральными свечами, с крашеными яйцами, куличом, ладаном, святой водой и молитвами об усопших за упокой.

В Поминальный день, утром, христиане должны помолиться в церкви за упокой, после чего должны пойти на кладбище. Там, при желании, можно позвать священника на могилу, чтобы он произнес молитву. Это та же молитва, которая была произнесена утром в церкви. После этого дается милостыня в виде одного красного яйца и кулича.

На кладбище же, которое является „спальней” усопших, не едят, не устраивают пышных застолий: там всегда должно быть чисто. При этом милостыня, дары подаются не родственникам и друзьям, а нуждающимся.