Свинцовые овощи

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О бизнесе, вредящем здоровью граждан

Пищевая опасность подстерегает граждан Молдовы на каждом шагу. Многие продавцы и поставщики не гнушаются зарабатывать на здоровье как детей, так и взрослых. Только за последние несколько недель были зарегистрированы два случая поставок некачественной продукции в столичные торговые сети – заражённая глистами рыба и напичканные тяжёлыми металлами овощи. Эти «деликатесы» должны были попасть на столы потребителей.

Найти и уничтожить

В Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов поступил от потребителей сигнал о продаже якобы загрязнённых овощей, собираемых с полей в Новоаненском районе. Инспекторы агентства взяли на анализ образцы продуктов растительного происхождения, которые выращивались вблизи русла реки Бык в этой административно-территориальной единице. Всего было взято 15 проб для исследований. По результатам лабораторных проверок выяснилось, что три анализа перца, по одному – свёклы и лука не соответствовали нормативным требованиям. В них было выявлено повышенное содержание свинца.

ANSA приняло решение: весь урожай, выращенный на земельных участках вблизи загрязнённой реки Бык, должен быть уничтожен владельцами наделов под присмотром властей и правоохранительных органов. Таким образом, на двух участках, каждый площадью по 2 га, и на третьем в 3,5 га был уничтожен сладкий перец, ничего не осталось от 3 га лука и 0,95 га свёклы.

Этот вопрос обсуждался на заседании правительства 23 октября. Глава контрольной службы при премьер-министре Игорь Талмазан проинформировал премьера о том, что причиной содержания большого количества тяжёлых металлов в овощах является использование воды из реки, которая загрязнена сточными водами. По словам И. Талмазана, содержание свинца в овощах в четыре раза превышало предельно допустимую норму.

Проверки выявляют всё больше и больше загрязнённых овощей. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов предполагает, что объём заражённой тяжёлыми металлами продукции достигает около 250 тонн.

Нарушившим закон и выращивающим сельхозпродукцию, которая может навредить здоровью граждан, компенсация не предоставляется. Был введён запрет на орошение из реки Бык. Думаю, что никто не должен подвергать сомнению действия государства. Эти продукты должны быть уничтожены.

Защита Воронина

Лидер коммунистов Владимир Воронин считает, что сельхозпроизводители, понёсшие потери из-за того что выращенный ими урожай был уничтожен, должны потребовать от правительства компенсации. По его мнению, если бы в конце лета в столице не появился зловонный запах, никто из контролёров ANSA не стал бы исследовать пойму реки Бык и не обнаружил бы эти нарушения. Да и «…делается это, чтоб найти крайнего, а не устранить причину», – убеждён председатель некогда ведущей в стране партии.

«Запрет наложили на готовую продукцию, когда уже все затраты, в том числе и на уборку, понесены, а ведь поливали их не сегодня и не вчера. Следовательно, ваши агентства и ваши контролёры полностью виноваты и несут ответственность. Так имейте совесть и помогите людям! Государство обязано компенсировать овощеводам все потери. Это его святая обязанность!» – написал в своём обращении к парламенту и правительству В. Воронин.

Какие компенсации?

В свою очередь премьер-министр Майя Санду не считает, что государство должно компенсировать фермерам из Новоаненского района понесённые убытки, так как существует запрет на использование воды из реки Бык для орошения. Вот только сельхозпроизводители его нарушили, тем самым поставив под угрозу здоровье покупателей.

– Производители должны быть очень осторожными, соблюдать все правила, потому что речь идёт о здоровье людей. Мы сделаем всё, чтобы правовая база позволила нам защитить граждан… Нарушившим закон и выращивающим сельхозпродукцию, которая может навредить здоровью граждан, компенсация не предоставляется. Был введён запрет на орошение из реки Бык. Думаю, что никто не должен подвергать сомнению действия государства. Эти продукты должны быть уничтожены, – сказала Майя Санду на заседании кабинета министров.

А пока власти будут укреплять законодательную базу, ANSA предупредило потребителей, чтобы они требовали от продавцов документы на происхождение овощей и фруктов для уверенности в их безопасности. Вот только поможет ли это реально защититься от вредной продукции…

Анастасия Погодина