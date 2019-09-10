Свидание с дамой из троллейбуса закончилось для мужчины ограблением (ВИДЕО)

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Двое мужчин и женщина в возрасте от 24 до 31 года, уроженцы Штефан-Водского и Дрокиевского районов, были задержаны следователями Инспектората полиции сектора Буюканы по подозрению в совершении грабежа.

По данным пресс-службы Управления полиции муниципия Кишинёв, вечером 11 августа подозреваемые напали на 32-летнего мужчину в центральном парке столицы и украли у него мобильный телефон марки Samsung, а также 5 000 леев. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что до этого в общественном транспорте потерпевший познакомился с барышней, которую пригласил на свидание в парк. Они встретились и мирно прогуливались по парку, когда к ним подошли сообщники девушки. Они нанесли мужчине удар в область головы и обокрали его. Сумма ущерба составляет 12 000 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Они признали свою вину и теперь им грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.