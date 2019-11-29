Света нет: узнайте, по каким адресам запланированы отключения электричества

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 29 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. К. Шмидт 14/1, Чокырлией 11, 27, 37, 41/1, Н. Смокинэ 2, 4, 17, 19, Пьетрарилор 1-43, 2, 4, 22, 26, 46, 60, 68, 9999 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Избаш 4-38, 9-47, Тырговиште 5-7, 6-8, 40-46, Вадул-луй-Водская 155 – с 09:00 до 15:00.

ул. М. чел Бэтрын 31/7, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35 A, B, C, D, E, 39 – с 09:10 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Д. Виилор 23, 26, 29, 37, 39, 41, 43, Г. Менюк 13, Лэпушней 20, Н. Морошану 13/2, Нукарилор 1A, 2, 3, 3A, 4, Онешть 29-37, 32-40 – с 08:45 до 16:45.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.