Света нет: по каким адресам запланированы отключения

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Поставщик сообщает, что в четверг, 5 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Лэпушняну 9 – с 09:30 до 17:00.

ул. Т. Чорбэ 10A, Колумна 170, 171A, М. Витязул 11 – с 09:00 до 16:30.

ул. М. Витязул 12/1, 17, 9999 – с 09:10 до 17:00.

ул. Алба-Юлия 15, 19, пер. Липкань 1, 3, 7, 9, ул. Липкань 1-17, 2-20, Парис 3, 30-36, 43-51, 999, 9999 – с 08:00 до 12:00.

ул. И. Некулче 7 – с 09:15 до 17:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 202E, 202C – с 09:15 до 17:00.

бул. Штефан чел Маре 166 – с 01:00 до 05:00.

ул. Албишоара 18/4, 76/7, 76/8, 76/9, 80/3, 80/4, 80/5A, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/12, 84/6, Т. Стришка 12/1 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Д. Рышкану 9 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.