Света нет: массовые отключения ожидаются в столице

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Поставщик сообщает, что в среду, 19 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Х. Ботев 19/1, 19/4, Теилор 4, 6, 6A, 16 – с 11:00 до 15:00.

ул. Диминеций 2-46, 27-73, Доробанць 1-23, 2-8, Мунчешть 94-104, 160, Плаюлуй 9, 9A, 9/2, Скутарь 2-10, 3-11 – с 08:40 до 10:30.

Сектор Буюканы:

ул. Барьера Скулень 9, 9A, 9/3, Теодорович 19-37, 20-40, 190, Г. Музическу 6-36, 7-25, Г. Кэлинеску 1, 2, 4/1, 13A, И. Караджале 2-6, 3-11, И. Пеливан 1-9, 6-22, 999, 19, М. Лэтэрецу 5, Н. Костин 2-48, 3-47, С. Лункевич 1-17, 4-8, С. Рахманинов 31-55, 42-52, В. Строеску 2-16, 5-11, В. Белинский 85-101 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 999, 9999 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Димо 2, 8, 16, 18/1, 20, 22, 24 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.