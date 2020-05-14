Света нет: массовые отключения электроэнергии ожидаются в столице

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Поставщик сообщает, что в четверг, 14 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 45, 49, 49/6, 53/6, Грэдина Ботаника 15 – с 09:20 до 16:50.

Сектор Буюканы:

ул. Г. Тофан 4, 4/1, 6, 6A, Липкань 7, 8, Парис 32/2, 34, 34/2, 34/3, 39/1, Сучевица 31, 34, 41, 43 – с 09:10 до 17:00.

ул. В. Коробан 22/1 – с 09:00 до 13:00.

ул. Т. Чобану 1-23, 2-22, Ш. Няга 32-34, 33-41, И. Раду 13-19, 14-20 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Центр:

ул. А. Бернардацци 1, А. Матеевич 3-9, П. Халиппа 1, 9001, Тигина 2, 3-13 – с 08:45 до 15:30.

Сектор Чеканы:

ул. А. Избаш 1, 5, 28, 40, 45, Тырговиште 1-25, 12-38, Вадул-луй-Водэ 105-127, 134, 155, 166-170, 192-196, Колоница 147A – с 09:10 до 17:30.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Басараб 5/2 – с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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