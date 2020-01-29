Света не будет: по каким адресам ожидаются отключения

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Поставщик услуги сообщает, что в среду, 29 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. В. Лупу 23, Вовинцень 7B – с 09:00 до 13:00.

ул. Гиочеилор 1,3, Г. Александреску 4, 7, 11, 15, 999 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А чел Бун 47, 49, 51, 55, Колумна 76, Х. Любавич 5, 6, 14, М. Еминеску 61, 63, 68, В. Александри 88 – с 09:25 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. чел Бэтрын 4/4, 4/5, 6, 8/2 – с 09:00 до 13:00.

ул. Г. Асаки 67B, 69, 69/1, 71, 71/1, 71/6, 71/9 – с 08:45 до 16:00.

ул. Д. Латина 9001, 9002, М. Маноле 9001, 9002, 2/1, Вадул-луй-Водэ 80, 80/1, 100 – с 14:00 до 17:00.

ул. М. чел Бэтрын 21A, М.-Спэтару 16A, М. Маноле 3, Вадул-луй-Водэ 151, Будешть 2, 999, Каля Дачилор 1-11, 4-114, 999, Ероий Нямулуй 3-61 – с 09:17 до 16:59.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара 80/2 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.