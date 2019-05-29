Свет забытых звёзд

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Елена Шарафулина – о бессарабских дивах, Васильеве и о биографии страны

Весной этого года 35-летняя Елена Шарафулина, жительница столицы, не ожидая помощи от государства, а только усилиями своей семьи, преодолевая множество различных препятствий, совершила настоящий культурный челленж.

Она привезла в республику коллекцию старинных платьев и аксессуаров из фонда известного российского историка моды, коллекционера и телеведущего Александра Васильева. Выставка «Элегантность 30-х годов. Иконы стиля Молдовы и Румынии» с успехом прошла в Национальном музее истории Молдовы.

Интригующая мода

– Елена, что подвигло вас на это?

– Увлечение модой! Моя бабушка Елена Фёдоровна работала главным бухгалтером на швейном предприятии и имела возможность шить наряды оригинального фасона у хороших портних. Элегантно одетая, с уложенной причёской, она всегда вызывала восхищение, появляясь с дедушкой на различных мероприятиях. Мама, Анна Георгиевна, тоже обладала отменным вкусом. Поэтому я с детства стала интересоваться модой.

Мой муж, человек глубоко верующий, старообрядец, долго боролся с моим стремлением следовать модным тенденциям. Но после того как я в течение нескольких лет стала посещать семинары Школы моды Эвелины Хромченко, самой крупной школы такого направления на территории СНГ, он с моим хобби смирился. Потом я стала ученицей Выездной школы историка моды, ведущего «Модного приговора» Александра Васильева. Школа, существующая с 2005 года, – это скорее условное название. В этом учебном заведении ничему не учат. Ученицы путешествуют с маэстро по городам разных стран. Он рассказывает интересные истории, водит по музеям, в гости к интересным людям, на блошиные рынки и в антикварные магазинчики, которые расположены вдали от туристических троп. В конце культурного марафона ученики получают диплом о прохождении курса «Мода. Стиль. Дизайн».

– Как вы убедили Александра Васильева устроить выставку в Кишинёве?

– Все ученицы устраивают в городах, где они живут, выставки исторических костюмов из коллекций своего учителя. Во время одной из школ я предложила маэстро порадовать и кишинёвцев. Он согласился, и его команда разработала проект: из собрания коллекционера в 65 тыс. нарядов разных эпох было выбрано 50 старинных платьев и 250 аксессуаров, которые могли носить знаменитости 30-х годов нашего региона.

– Каково организовать музейную экспозицию?

– Пришлось купить 25 манекенов, арендовать зал, изготовить подиумы. Все члены моей семьи работали в этом проекте. Муж подсказал удачное решение подиумов из стекла, которые создавали эффект, будто платья парят над паркетом в бальном зале. Экспонаты везли из Вильнюсского музея прикладного искусства и дизайна, где хранится коллекция Васильева, в специальных контейнерах. Мой папа за ними ездил. Кроме немалых расходов, пришлось оплатить и таможенный залог в Литве.

Элегантный шик

– 30-е годы – интересная эпоха межвоенного времени, годы экономического кризиса и депрессии. Но, судя по нарядам, представленным на выставке, не скажешь, что их владельцы испытывали материальные затруднения.

– На открытии выставки Александр Васильев говорил, что мода во все времена – удел тех, кто готов за неё платить. Все экспонаты – платья, костюмы, пальто, накидки – принадлежали очень состоятельным дамам. Наряды стоили дорого и шились индивидуально.

Экспозиция была выстроена таким образом, чтобы посетителям казалось, что они попали в бальный зал или на улицу той эпохи. Пред ними предстали деловые дневные костюмы и бальные платья из тюля, шёлка, отделанные бисером, стеклярусом и пайетками в стиле гламур, который пришёл из голливудских фильмов 30 – 40 годов.

Из полусотни нарядов три принадлежали бренду Molino, который в 30-х годах был известен больше, чем Chanel и Christian Dior в наши дни. Три прекрасных платья были созданы французским домом высокой моды House of Worth, основанным в 1858 году англичанином Чарльзом Фредериком Уортом. Он один из первых представителей высокой моды стал сотрудничать с королевскими домами.

Жемчужиной кишинёвской выставки было шёлковое коралловое платье, принадлежавшее Марии Эдинбургской, последней королеве Румынии, которую родственные узы связывали с королевскими домами Великобритании и России. Кстати, Мария Эдинбургская подняла румынский национальный костюм на пьедестал, выходя в нём в свет. Коралловое платье Её величества, полностью сшитое вручную из натуральной ткани, коллекционер выкупил на аукционе.

Кроме нарядов, созданных европейскими домами высокой моды 30-х годов, выставка показала и наряды, изготовленные неизвестными, но очень искусными модистками. Каждая блёстка на платьях пришита вручную. Точность кроя и филигранность швейных швов просто поражают.

У каждого человека, знаменитого и рядового, своя биография, а все мы составляем историческую биографию своей страны. И к этой истории стоит относиться уважительно и знать её.

Опасная бирюля

– Как много изящных и тонких вещиц – от обычного веера до бальной книжечки, окружали тогда женщину!

– Женский мир той эпохи – это духи, пудра, яркая помада и румяна, обязательная подводка ресниц, бровей и… образ блондинки. Большинство аксессуаров подбиралось под цвет белокурого ангела. Золотистые, пшеничные, желтоватые, охристые цвета преобладали как в сумочках, так и в обуви… Туфельки носили с хлястиком, чтобы во время танца они не слетали с ноги – фокстрот, танго, вальс-бостон требовали движения ножкой…

Рассматривая под стеклом длинные острые спицы с круглой брошью сверху, некоторые посетители терялись в догадках – для чего они предназначались? Это шляпные булавки. Этими бирюльками прикалывали шляпку к причёске, чтобы её не сдувал ветер. По рассказам историка моды, порой дамы находили шляпным булавкам другое применение. Они служили представительницам прекрасного пола оружием защиты от слишком назойливых кавалеров. Александр Васильев знает не одну историю о мужчинах, убитых этими опасными бирюльками. Дамам запретили носить шляпные булавки, но после этого они стали реже носить и сами шляпки, которые не могли надёжно крепиться. Возникла мода на ленты, но не прижилась. А шляпы постепенно исчезли из гардероба большинства женщин.

Семейное дело

– Кишинёвцы на выставке также увидели 14 портретов с биографиями звёзд сцены и экрана, живших в то время на территории королевской Румынии, которых уже, кроме краеведов, мало кто помнит.

– Как ни грустно, но выглядело так, что российский историк моды приехал в Кишинёв рассказать жителям Молдовы об их забытых звёздах: французской эстрадной певице из Кишинёва Саре Горби, артистке оперетты Изе Кремер, бельчанке с мировой известностью, французской киноактрисе из Кишинёва Ните Рая, оперной диве Марии Чеботарь, эстрадной певице Алле Баяновой и других. На открытии выставки Александр Васильев выразил недоумение по поводу того, почему молдавские исполнители не обращаются к репертуару певиц, которые прославляли наш регион и родную Бессарабию во всём мире.

– Выставка вернулась в Вильнюс. Довольны ли вы своим проектом?

– Мне хотелось сделать подарок городу, чтобы кишинёвцы увидели рукотворную красоту ушедшей эпохи и, благодаря поддержке своей семьи, я это сделала.

Мой дедушка Геннадий Михайлович Шарафулин во время Второй мировой войны служил танкистом, участвовал в боях на Курской дуге, получил ранение. Потом жил и работал в Кишинёве. Участвовал в парадах Победы на Красной площади в Москве. Переехал в Комрат и там до 84 лет возглавлял региональный Совет ветеранов Гагаузии. Однажды договорился с воинской частью за пределами республики, чтобы там выделили танк Т-34 для памятника воина-освободителя. Машина прибыла в Комрат своим ходом, въехала на постамент и стоит там до сих пор. Так что заниматься общественной деятельностью у меня – семейное.

Выставка «Элегантность 30-х годов. Иконы стиля Молдовы и Румынии» хотя и рассказывала о нарядах, но, по сути, была об истории нашего края. У каждого человека, знаменитого и рядового, – своя биография, а все мы составляем историческую биографию своей страны. И к этой истории стоит относиться уважительно и знать её.

ДОСЬЕ

Елена ШАРАФУЛИНА окончила факультет международного права ULIM и Академию публичного управления при президенте. Читает курс лекций по теории моды и бизнес-курс китайского языка в частной школе.

Татьяна СОЛОВЬЁВА