Свершилось: улица Букурешть вновь полностью открыта для машин, троллейбус №3 восстановлен

Отрезок улицы Букурешть между улицами Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони снова полностью функционален.

Как ранее обещал глава управления транспорта и путей сообщения Виталие Бутучел, работы на этом участке были полностью завершены к субботе.

Теперь вновь будет ходить троллейбус №3, а остальной транспорт восстановит прежние маршруты движения.

Напомним, в середине июня в связи с масштабными двухэтапными ремонтными работами, стартовавшими в Кишиневе в середине июня, были перекрыты для движения некоторые улицы и изменил маршрут следования некоторый общественный транспорт.