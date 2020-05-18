Сверхнаглость на дороге: водитель полчаса не пропускал ехавшую за ним машину “скорой помощи” (ВИДЕО)

Сверхнаглость на дороге: водитель полчаса не пропускал ехавшую за ним машину “скорой помощи” (ВИДЕО)

Эгоизм и максимальную безответственность проявил водитель, который полчаса не пропускал машину “скорой помощи” со включённым проблесковым маячком. Аморальное поведение водителя попало на видеорегистратор другого участника дорожного движения. 

По словам автора видео, инцидент произошёл вчера, 17 мая, на трассе Леова-Кишинёв. Машина “скорой помощи” около 30 минут ехала за автомобилем, водитель которого отказывался пропускать бригаду врачей. Согласно ПДД, водители обязаны уступать дорогу транспортным средствам с приоритетным режимом движения, передаёт publika.md.

Национальный инспекторат общественной безопасности принял к сведению полученную информацию и устанавливает личность нарушившего ПДД водителя. Ему грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 4 штрафных пунктов.

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