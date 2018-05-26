Свастика над Харбином. Как борцы с большевизмом стали русскими фашистами

26 мая 1931 года в Харбине русскими эмигрантами была создана Русская фашистская партия.

Коричневая страница истории

На территории бывшего СССР слова «фашист» и «нацист» являются страшными оскорблениями. Боль и страдания, перенесены в годы агрессии гитлеровской Германии, влияют на отношение жителей постсоветского пространства к нацизму и более чем семь десятилетий спустя. Доходит до того, что даже те структуры, которые фактически являются неонацистскими (такие, как украинский полк «Азов»), публично стараются дистанцироваться от связи с фашистами и нацистами 1930-х-1940-х годов.

Между тем, понятие «русский фашизм» — отнюдь не условное. В 1930-х годах были созданы и активно действовали сразу несколько русских организаций, проповедовавших идеологию фашизма.

Эта мерзкая страница отечественной истории были написана русскими эмигрантами, покинувшими страну после победы большевиков.

В 1920-х годов главным центром русской эмиграции на Дальнем Востоке стал город Харбин. Здесь, в стенах юридического факультета местного университета, русские студенты под руководством профессора Николая Никифорова создали Русскую фашистскую организацию.

Фашистская идеология, получившая популярность благодаря успехам Бенито Муссолини в Италии, в среде русских эмигрантов стала восприниматься как эффективный противовес большевизму.

Фюрер с комсомольским прошлым

В 1928 году в Харбине вышла книга Ф.Т.Горячкина«Первый русский фашист Петр Аркадьевич Столыпин». Автор, называвший себя «православным фашистом», объявлял Столыпина едва ли не предтечей Муссолини, и видел истоки данной идеологии в трудах русского премьер-министра.

Фашистская организация стала стремительно набирать влияние в среде русских эмигрантов. Постепенно определился и вождь, которым стал уроженец Благовещенска Константин Родзаевский.

В отличие от многих своих соратников Родзаевский не только успел пожить в СССР, но даже состоял в комсомоле. Но в 1925 году 18-летний юноша неожиданно для родных бежал в Манчжурию, где влился в ряды антибольшевистского движения. Поступив на юридический факультет университета Харбина, Родзаевский попал под влияние профессора Никифорова, и очень скоро превзошел своего учителя.

За несколько лет Родзаевский смог из небольшой группы начинающих фашистов создать целую партию, о создании которой было объявлено 26 мая 1931 года на I Съезде русских фашистов в Харбине. Организация получила название Русская фашистская партия (РФП), а ее Генеральным секретарем стал Константин Родзаевский.

Программа РФП обещала неминуемую гибель большевистского строя в России ввиду его оторванности от народа. Гибель, по мнению вождей русских фашистов, должна была произойти в результате национальную революции антикоммунистической и антикапиталистической направленности.

За первые четыре года существования РФП ее численность достигла 20 000 человек. Популярности способствовали успехи фашистов в Европе.

«Фашистский крошка никогда не играет с евреями»

Партия Родзаевского распространила свое влияние не только на эмигрантов Манчжурии, но и в других странах мира. В 1934 году РФП, самая многочисленная организация русских фашистов, объявила о слиянии с Всероссийской фашистской организацией, созданной в США Анастасием Вонсяцким. В отличие от партии в Харбине, русские фашисты в Америке были довольно малочисленны, зато имели большие финансовые возможности.

Об объединении русских фашистов во Всероссийскую фашистскую партию (ВФП) было объявлено в японской Иокогаме. Официальное оформление создания партии произошло 26 апреля 1934 года на 2-м (объединительном) съезде Российских Фашистов, прошедшем в Харбине. Родзаевский стал Генеральным секретарем и заместителем Председателя Центрального исполнительного комитета (ЦИК), а Вонсяцкий — Председателем ЦИК партии.

В 1934 году Родзаевский выпустил книгу «Азбука фашизма», которая представляла собой сборник вопросов и ответов — они должны были разъяснить идеологию и методы русского фашизма.

Японцы, оккупировавшие Манчжурию и создавшие марионеточное государство Манчжоу-Го, к русским фашистам относились благосклонно, что позволяло Родзаевскому развивать активную деятельность.

Помимо основной партии, были созданы дочерние организации: «Российское женское фашистское движение», «Союз юных фашистов — Авангард» (для юношей), «Союз юных фашисток — Авангард» (для девушек), «Союз фашистской молодежи» и даже «Союз фашистских крошек».

Среди правил для «фашистских крошек» фигурировало, например, такое: «Фашистский крошка никогда не играет с евреями, не берёт ничего от евреев и не разговаривает с ними».

Такое воспитание должно было сформировать из маленького «фашистского крошки» сознательно антисемита, такого же, как и лидеры партии во главе с Родзаевским.

Русская копия европейской заразы

Много внимания русские фашисты уделяли атрибутике. У партии имелась своя униформа, которая состояла из чёрной рубашки, чёрного кителя с золотыми пуговицами со свастикой, чёрной фуражки с оранжевым кантом и свастикой на кокарде посредине, ремня с портупеей, чёрных брюк-галифе с оранжевым кантом и сапог; на левом рукаве рубашки и кителя, чуть выше локтевого сгиба, нашивался оранжевый круг, окаймлённый белой полосой, с чёрной свастикой посредине. На обшлаге левой руки нашивались партийные иерархические знаки. Партийный значок представлял из себя двухглавого орла, который гордо восседал на свастике.

Партийное приветствие выглядело так: член партии поднимал правую руку «от сердца к небу», восклицая: «Слава России!»

Сторонники фашистской партии могли посетить русский клуб в Харбине, над которым в качестве рекламы по вечерам ярко горела свастика.

Таким образом, и идеологически, и внешне русские фашисты ничем не отличались от своих итальянских и немецких единомышленников. А вот что касается практических успехов, то тут, к счастью, все обстояло гораздо скромнее.

При помощи японцев на территорию СССР забрасывались группы для проведения диверсий и агитации, однако большинство их уничтожалось пограничниками. Остальные выявлялись и обезвреживались оперативниками НКВД. Развернуть какую-либо серьезную сеть на территории Советского Союза фашистам не удалось.

Лидер русских фашистов осуждал пакт Молотова — Риббентропа

В 1935 году Родзаевский провозгласил фашистскую трёхлетку. Её суть заключалась в том, что национальная революция в СССР произойдёт не позднее 1 мая 1938 года, поэтому все силы членов партии и всех сочувствующих должны быть направлены на её приближение. План достижения победы состоял из пяти пунктов: усиление фашистской пропаганды, объединение всех эмигрантов в Маньчжурии под эгидой ВФП, тесное сотрудничество с Германией и Италией, упрочнение связей с Японией и проникновение в СССР для установления контактов с антисталинскими элементами.

Когда сроки вышли, а «национальной революции» не произошло, влияние Родзаевского стало падать. Вождь русских фашистов большие надежды стал возлагать на нападение Японии на СССР, встречался с военным руководителями империи, однако после поражения на Халхин-Голе японцы отложили подобные планы в долгий ящик.

Пакт Молотова — Риббентропа также стал для русских фашистов крайне неприятным сюрпризом. В газете «Нация» 3 сентября 1939 года Родзаевский осудил пакт и назвал его роковой ошибкой, отступлением от борьбы с евреями и коммунистами.

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года заставило фашистов воспрять духом. Родзаевский и Вонсяцкий, постоянно конфликтовавшие между собой, даже вновь решили объединиться «ради общего дела».

Однако Япония, весной 1941 года заключившая с СССР Пакт о нейтралитете, предпочитала не вмешиваться в события на советско-германском фронте. Организация Родзаевского, носившая к тому моменту названием Российский фашистский союз (РФС), своими призывами к немедленной войне, стала откровенно мешать японцам. В результате ее деятельность была ограничена.

Русский фашизм запретили американцы и японцы

Чем дальше шла Вторая Мировая война, тем быстрее шла к закату разгульная жизнь русских фашистов. После вступления в декабре 1941 года в войну Соединенных Штатов, президент Франклин Рузвельт отдал приказ своим спецслужбам разобраться со всеми профашистским организациями на территории США. В 1942 году Всероссийская фашистская организация Анастасия Вонсяцкого была закрыта ФБР, а ее лидер был осужден на 5 лет по обвинению в шпионаже.

На свободу Вонсяцкий вышел в 1946 году, когда отношения между СССР и США стали резко портиться. Однако о восстановлении фашистской организации не могло быть и речи. Вонсяцкий отошел от активной политической деятельности.

Российский фашистский союз просуществовал немногим дольше. В 1943 году японские военные органы арестовали Константина Родзаевского, заподозрив в нем советского шпиона. Затем его, правда, отпустили, но деятельность РФС была запрещена. Под запрет попали униформа, песни и любые собрания русских фашистов.

Столь решительные действия японцев в отношении структуры, которую они же сами и взрастили, объясняется довольно просто. К лету 1943 года стало понятно, в какую сторону идет ход Второй Мировой войны в целом и сражений на советско-германском фронте в частности. Для Японии теперь принципиально важным становилось невмешательство СССР в ее конфликт с США и Великобританией. Поэтому решено было свести к минимуму все раздражающие факторы, включая деятельность русской эмиграции, где парни со свастикой были как бельмо на глазу.

Высшая мера

Сам вождь русских фашистов стал резко менять взгляды. Он заявил, что главным русским националистом является Сталин, а советский режим к 1940-м годам переродился в нечто, что стало близко по духу Родзаевскому.

Подобные вещи Родзаевский особенно часто стал говорить в августе 1945 года, когда советские войска начали операцию по разгрому японцев в Манчжурии. В октябре 1945 года он согласился добровольно вернуться в Советский Союз.

Здесь с бывшим вождем русских фашистов церемониться не стали, отправив его в тюрьму.

В августе 1946 года Константин Родзаевский стал одним из подсудимых так называемого процесса над «семеновцами». Ему вменялась в вину активная антисоветская деятельность после бегства из СССР, в частности, создание «Русской фашистской организации» и руководство ею, проведение антисоветской пропаганды среди белогвардейцев, находившихся на территории Маньчжурии, составление листовок, брошюр и книг антисоветского содержания и т. п., включая активную деятельность на международной арене с созданием аналогичных организаций и групп в Маньчжурии, Китае, а также в Европе и США. Кроме этого, согласно приговору, он был причастен к подготовке нападения на СССР совместно с рядом японских генералов, организации и личном участии в ряде провокаций, проводимых японской разведкой, как повод для оккупации Маньчжурии; организовывал и готовил из числа членов РФС шпионов и террористов, используемых против СССР, был связан также с германской разведкой и использовал получаемые от немцев средства на антисоветскую работу.

Родзаевский признал свою вину, и 30 августа 1946 года был приговорен к смертной казни. В тот же день он был расстрелян.

26 марта 1998 года Военная коллегия Верховного Суда РФ вынесла определение № 043/46, в соответствии с которым приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР от 30 августа 1946 года определила изменить, отменив его в части осуждения Родзаевского по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда), а уголовное дело прекратить за отсутствием состава преступления. В остальной части приговор был оставлен без изменения.

Труды вождя русских фашистов запрещены в Российской Федерации

Создание фашистских организаций в среде русской эмиграции — позорнейшая страница в истории. К счастью, русским фашистам не удалось сотворить кровавых злодеяний по примеру тех, что творили их единомышленники в Европе. Не потому, что они к этому не стремились — просто им не дали такой возможности.

В 1990-х годах знамена русского фашизма 1930-х годов попытались вытащить с исторической помойки и отмыть. Некоторые продолжают заниматься этим до сих пор. Но, как гласит пословица, черного кобеля не отмоешь добела.

В 2001 году в России была издан сборник работ Константина Родзаевского под названием «Завещание русского фашиста». В него вошли «Азбука фашизма», партийные документы русских фашистов, а также монография Родзаевского «Современная иудаизация мира, или Еврейский вопрос в XX столетии» .

Институт социологии РАН охарактеризовал данную монографию как «типичный образец фашистской литературы, и даже несмотря на то, что вышел из под пера автора он довольно давно, труд вполне может выступать пособием для неонацистов — наших современников».

11 октября 2010 года решением Центрального районного суда г. Красноярска книга «Завещание русского фашиста» была признана в РФ экстремистским материалом, и книга была внесена в Федеральный список экстремистских материалов (№ 861).