“Существующая за счет украденного миллиарда партия “Шор” доживает свои последние дни”, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Партия “Шор”, финансируемая из краденного миллиарда, доживает свои последние дни.

Напомним, что Шор – фигурант отчета КРОЛЛ как главный организатор и бенефициар кражи миллиарда. Его же осудил суд первой инстанции на 7,5 лет, но Шор продолжал гулять на свободе и цинично грабить государство.

Он же стоял за концессией, то есть, кражей аэропорта у народа, выдавливая по 15- 18 млн евро ежегодно только за счет баснословных аэропортных сборов в 9 евро с пассажира! И это при нулевой инвестиции!

8 апреля 2015 года по инициативе вице-премьера Осипова (приближенного к Плахотнюку), правительство Молдовы внесло поправки в Таможенный кодекс, позволив Шору открыть магазины duty-free в Приднестровье! Через эти магазины Шор осуществлял контрабанду сигарет и спиртных изделий. Теперь вы понимаете, почему Шор 15 октября 2015 года написал донос на Филата? Он уже тогда работал в бизнес -связке с ДПМ! Также сей лакей выступал с обвинениями против Санду и Додона, раболепно выполняя все указы Демпартии.

В 2018 году правительство отдало в концессию все автовокзалы страны. Пошли упорные слухи, что именно Шор стоит за этой аферой. В 2017 году IS “Gările și stațiile auto” получила доход в 55,7 млн леев.

Однако 14 июня Шор сбежал из страны. Партия “Шор” осталась на мели и в долгах.

Парламент создал комиссию по кражам из банковской системы, что приведет к Шору.

Также парламент создал комиссию по незаконным приватизациям. Министр экономики уже заявил, что аэропорт имеет все шансы вернуться к народу!

Майя Санду также объявила, что никаких магазинов duty-free на таможне не будет! В парламенте готовится инициатива о пересмотре Таможенного кодекса. Проще говоря, накроют магазины duty-free и в Приднестровье, а, значит, и контрабанду!

Вы удивитесь, но Шор на днях продал 12 магазинов duty-free болгарскому бизнесмену Марко Тодорову. Короче, кинул болгара!

Короче, Шор потеряет и аэропорт, и компанию Dufremol, и все автовокзалы, и свою жалкую партию.

А потом он окажется в международном розыске.

Ну а потом, и я очень надеюсь на это, он сдаст всех своих подельников и сядет в тюрьму.