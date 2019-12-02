Существование монополий в различных областях обсудят на заседании Высшего совета безопасности (ФОТО, ВИДЕО)

Существование монополий в различных областях обсудят на заседании Высшего совета безопасности (ФОТО, ВИДЕО)

Об этом на своей странице в соцсети написал Игорь Додон после того, как провёл рабочую встречу с председателем Совета по конкуренции Марчелом Рэдуканом.

Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с применением и соблюдением законодательства в области конкуренции, а также с существованием монополий в таких областях, как сельское хозяйство, рынки топлива и зерновых, продажи авиабилетов и т.д.

⁃ Договорились изучить данную ситуацию на одном из ближайших заседаний Высшего совета безопасности Республики Молдова на основе доклада, который представит господин Рэдукан, – поведал глава государства.

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