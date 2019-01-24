Суровый вердикт: Израиль больше не признаёт дипломы медицинских факультетов Молдовы

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Такое решение было принято Министерством здравоохранения Израиля.

Теперь власти Израиля будут признавать дипломы в области медицины, выданные только странами-членами Организации экономического сотрудничества и развития, а также учреждениями, имеющими аккредитацию во Всемирной федерации медицинского образования. Это означает, что с этого года студенты из Израиля будут обходить медицинские факультеты стран бывшего СССР, включая Республику Молдова, а также некоторые страны Европейского союза, такие как Румыния и Хорватия.

Те, кто уже является студентами ВУЗов этих стран, будут сдавать серию экзаменов после окончания факультета, пишет publika.md. После этого молодые специалисты будут проходить стажировку в больнице Израиля, чтобы продемонстрировать, что они соответствуют всем требованиям, заданным национальной системой здравоохранения.

Стоит отметить, что данное решение было принято после скандала с поддельными дипломами, на основании которых работали студенты из Израиля, обучавшиеся в Армении и Молдове. В ходе расследования проверку прошёл и Государственный университет медицины и фармакологии имени Николая Тестимицану в Кишинёве. Сотни студентов из Израиля заплатили за фальшивые документы по 15 000 евро. Эта информация была опровергнута администрацией самого медуниверситета, а также министерством здравоохранения, которые провели расследование по данному факту.

Стоит отметить, что с 1995 по 2018 год Государственный университет медицины и фармакологии имени Николая Тестимицану окончили более 3 000 иностранных студентов. До сих пор ВУЗ не был замешан в подобных скандалах.