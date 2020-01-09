Супруги из Молдовы устроили скандал в итальянском отеле: сотрудники вызвали полицию

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Сотрудники отеля в итальянском городе Местре были вынуждены вызвать полицию из-за того, что двое их постояльцев, муж и жена из Республики Молдова, устроили скандал в своём номере.

Итальянская пресса пишет, что женщина работала сиделкой в Италии, а ее муж приехал к ней на праздники. Всё пошло не так, когда молдаванка обнаружила, что у её мужа есть любовница на родине. Сотрудники отеля, услышав шум и крики, доносящиеся из номера, были вынуждены постучать. Дверь открыла женщина, которая была сильно избита, поэтому работники отеля вызвали полицию, пишет tvc.md.

Прибывшим на место происшествия полицейским женщина пояснила, что она работает сиделкой. Накануне к ней из Молдовы приехал муж, и пара сняла номер в отеле, чтобы вместе провести зимние праздники. Однако в какой-то момент женщина узнала, что муж ей изменял, что и спровоцировало скандал.

Вместо извинений неверный супруг прибегнул к рукоприкладству. Тем не менее, женщина отказалась писать заявление в полицию, объяснив это тем, что подобное произошло впервые.

Гражданке Молдовы оказали медицинскую и психологическую помощь, а ее мужу было предложено покинуть отель.