Супруги из Молдовы нарушили закон на Украине и хотели откупиться за 10 тысяч рублей

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Инцидент произошёл на пограничном пункте «Бачевск» на Сумщине.

Как сообщили в пресс-центре Госпорганслужбы Украины, двое граждан Молдовы, муж и жена, предложили украинскому пограничнику 10 000 российских рублей за то, чтобы их не привлекли к ответственности. Как выяснилось, в паспортах супругов пограничники обнаружили поддельные отметки Госпогранслужбы о пересечении границы Украины, пишет tsn.ua.

Полиция рассматривает уведомление об обнаружении уголовного правонарушения. Граждан Молдовы доставили в компетентные органы.