Супруги из Григориополя оказались в больнице в результате ДТП (ФОТО)

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В каменный забор врезался автомобиль Volkswagen под управлением 40-летней жительницы села Красная Горка Григориопольского района. ДТП произошло днём 12 января.

Очевидцы вызвали “скорую”, пишет mvdpmr.org. С сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и переломами трёх рёбер женщину госпитализировали вместе с супругом, который в момент столкновения также находился в машине.

Транспортное средство помещено на штрафплощадку. Разбирательство по факту происшествия продолжается.