Супруги Додон в Сороках вручили ранцы с принадлежностями будущим первоклассникам (ФОТО)

Мероприятия в рамках Общереспубликанской программы Благотворительного фонда ”Din Suflet” по обеспечению школьными ранцами и принадлежностями более чем 25 тысяч первоклассников по всей стране прошли и в городе Сороки.

Здесь президент Молдовы Игорь Додон вместе со своей супругой, Первой Леди страны Галиной Додон, вручили почти 400 школьных ранцев и принадлежностей тем, кто в этом году впервые переступит школьный порог. Глава государства поздравил детей с началом учебного года, а учителям и родителям будущих школьников пожелал успехов в их нелегком ремесле – вести учеников по пути к знаниям.

– Приятным сюрпризом для нас стал концерт, который дали малыши. Хорошее настроение детей и слова благодарности со стороны родителей стали для нас очередным доказательством необходимости и своевременности добрых дел, которые мы делаем вместе с Благотворительным фондом ”Din Suflet”, – рассказал Додон.

Напоминаю, что до 1 сентября этого года представители Фонда побывают во всех районах страны для обеспечения школьными ранцами и принадлежностями всех детей, которые в этом году пойдут в первый класс. В большинстве районов страны дети уже получили свои подарки.