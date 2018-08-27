Супруги Додон подарили Жапскому монастырю икону, привезенную президентом со Святой Горы Афон

После недавнего посещения Жапского монастыря президент Молдовы Игорь Додон вместе с Первой Леди страны Галиной приняли решение подарить обители икону, полученную в дар от игумена Ватопедского монастыря во время паломничества на Святой Афон.

Сегодня они вручили настоятельнице монастыря копию иконы Божьей Матери «Ктиторская» для ее выставления в храме «Вознесения Господня» в рамках Жапского монашеского комплекса с тем, чтобы все верующие могли ей поклониться.

– Выражаю надежду на то, что подаренная сегодня икона будет помогать как христианам нашей страны, так и всем паломникам, посещающим Жапский монастырь, – отметил он.