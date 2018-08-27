Супруги Додон подарили Жапскому монастырю икону, привезенную президентом со Святой Горы Афон

Супруги Додон подарили Жапскому монастырю икону, привезенную президентом со Святой Горы Афон

После недавнего посещения Жапского монастыря президент Молдовы Игорь Додон вместе с Первой Леди страны Галиной приняли решение подарить обители икону, полученную в дар от игумена Ватопедского монастыря во время паломничества на Святой Афон.

Сегодня они вручили настоятельнице монастыря копию иконы Божьей Матери «Ктиторская» для ее выставления в храме «Вознесения Господня» в рамках Жапского монашеского комплекса с тем, чтобы все верующие могли ей поклониться.

– Выражаю надежду на то, что подаренная сегодня икона будет помогать как христианам нашей страны, так и всем паломникам, посещающим Жапский монастырь, – отметил он.

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