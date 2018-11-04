Супругам из Фалешт, безвозвратно взявшим в долг более 6 млн леев, грозит 15 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Супружеская пара из Фалештского района, которая заняла у 26 человек более 6 млн леев и не вернула деньги, попала на скамью подсудимых.

Прокуратура завершила уголовное преследование и передала дело в суд, передаёт publika.md. Слушания по этому делу проходили с участием обвиняемых и некоторых из 26 пострадавших из Фалештского района и муниципия Бельцы.

По данным прокуроров, в период с 2016 по 2017 годы супруги брали в долг различные суммы денег в разной валюте у потерпевших. Обвиняемые заняли у них в общей сложности более шести миллионов леев, обещая выгодные проценты. Деньги пострадавшим так и не вернули. Мошенникам грозит до 15 лет лишения свободы.