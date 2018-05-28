Супруга убитого в клубе бойцом К-1 боится, что видеозаписи драки могут исчезнуть

Супруга убитого в клубе бойцом К-1 боится, что видеозаписи драки могут исчезнуть

Она рассказала, что та роковая бойня в ночном клубе, где кикбоксёр применил свои навыки против её супруга, попала в кадр около 20 камер, установленных на территории заведения. Но ей не удалось их увидеть, так как они сразу были переданы прокурорам. Женщина боится, что видеодоказательства случившегося могут пропасть.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 мая в столичном клубе произошла драка между двумя мужчинами и двумя бойцами К-1, в результате чего скончался 30-летний молодой человек, у которого остались супруга и 7-летний ребёнок.

Очевидец драки утверждает, что боец К-1 Аурел Игнат наносил ногами удары по всем частям тела мужчины, пока тот перестал подавать признаки жизни, передаёт zdg.md. По словам источника, в ту ночь произошли две драки. Всё началось с того, что спортсмен стал приставать к девушке, за которую в итоге заступился приятель погибшего. После Игнат покинул клуб, а спустя 2 часа вернулся переодетым, и драка возобновилась.

– Я лично видел, как Игнат начал драку, как он кулаком ударил заступившегося за девушку парня. Тот упал, а потом вступил в драку и его приятель. В какой-то момент он тоже упал, а Игнат его бил ногами по голове, животу и другим частям тела, – рассказал очевидец, который также утверждает, что у спортсмена была поддержка в лице ещё 8-9 парней, а поблизости его ожидал автомобиль, – рассказал свидетель. 

Когда боец прекратил избиение, жертва оказалась обездвиженной в луже крови. Бригада скорой помощи приехала уже после полиции. К тому времени ни самого Игната, ни его друзей уже не было на месте.

Напомним, что на данный момент столичный суд принял решение о помещении одного из подозреваемых в драке под предварительный арест на 30 суток. По данному делу открыто три уголовных дела за хулиганство, а также нанесение телесных повреждений, повлекшее смерть человека. Лица, которые будут признаны виновными, могут быть наказаны лишением свободы на срок до 15 лет.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md