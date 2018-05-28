Супруга убитого в клубе бойцом К-1 боится, что видеозаписи драки могут исчезнуть

Она рассказала, что та роковая бойня в ночном клубе, где кикбоксёр применил свои навыки против её супруга, попала в кадр около 20 камер, установленных на территории заведения. Но ей не удалось их увидеть, так как они сразу были переданы прокурорам. Женщина боится, что видеодоказательства случившегося могут пропасть.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 мая в столичном клубе произошла драка между двумя мужчинами и двумя бойцами К-1, в результате чего скончался 30-летний молодой человек, у которого остались супруга и 7-летний ребёнок.

Очевидец драки утверждает, что боец К-1 Аурел Игнат наносил ногами удары по всем частям тела мужчины, пока тот перестал подавать признаки жизни, передаёт zdg.md. По словам источника, в ту ночь произошли две драки. Всё началось с того, что спортсмен стал приставать к девушке, за которую в итоге заступился приятель погибшего. После Игнат покинул клуб, а спустя 2 часа вернулся переодетым, и драка возобновилась.

– Я лично видел, как Игнат начал драку, как он кулаком ударил заступившегося за девушку парня. Тот упал, а потом вступил в драку и его приятель. В какой-то момент он тоже упал, а Игнат его бил ногами по голове, животу и другим частям тела, – рассказал очевидец, который также утверждает, что у спортсмена была поддержка в лице ещё 8-9 парней, а поблизости его ожидал автомобиль, – рассказал свидетель.

Когда боец прекратил избиение, жертва оказалась обездвиженной в луже крови. Бригада скорой помощи приехала уже после полиции. К тому времени ни самого Игната, ни его друзей уже не было на месте.

Напомним, что на данный момент столичный суд принял решение о помещении одного из подозреваемых в драке под предварительный арест на 30 суток. По данному делу открыто три уголовных дела за хулиганство, а также нанесение телесных повреждений, повлекшее смерть человека. Лица, которые будут признаны виновными, могут быть наказаны лишением свободы на срок до 15 лет.