Supraten был оштрафован на 1 млн леев Советом по конкуренции

Компанию признали виновной в плагиате.

Совет по конкуренции выиграл спор с акционерным обществом Supraten, инициированный в связи с тем, что компании был выписан штраф в размере 1 млн. леев. Штраф был наложен после того, как шведская компания пожаловалась в антимонопольный орган на копирование упаковки для строительного продукта, пишет bizlaw.md.

Так, Совет по конкуренции установил, что компания Supraten нарушила закон, скопировав упаковку для сухой строительной смеси шведской компании Saint-Gobain Byggprodukter AB.

В Supraten, однако, заявили, что упаковка принадлежит им, и обратились в суд с просьбой прекратить процедуру, отметив также, что жалоба против компании была отозвана.

Тем не менее, Совет по конкуренции продолжил расследование. В итоге все судебные инстанции отклонили иск в суд Supraten против Совета по конкуренции, и компанию всё же оштрафовали.