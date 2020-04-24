Сумма штрафов за нарушение карантинного режима в Сороках превысила 1 млн леев

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С тех пор, как в городе Сороки ввели карантин, правоохранителями было выписано 55 штрафов из-за несоблюдения ограничений как некоторыми гражданами, так и экономическими агентами. Об этом сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Сорок Светлана Талпэ.

Таким образом, за 23 дня карантина общая сумма выписанных штрафов в Сороках составила 1 245 000 леев. По данным полиции, санкции варьируют от 11 250 до 25 000 леев для физических лиц и до 75 000 леев для юридических, передаёт unimedia.info.

Напомним, что карантин в Сороках был введён 1 апреля.

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