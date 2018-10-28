Сумма денежных переводов в Молдову с начала года близится к 1 миллиарду долларов (ГРАФИК)

С января по сентябрь 2018 года общий объем банковских переводов денежных средств из-за рубежа в РМ составил 955.05 миллионов долларов США, что на 9.5% выше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом свидетельствует графический анализ денежных переводов из-за границы в пользу физических лиц в сентябре текущего года, опубликованный Национальным банком Молдовы. Так, согласно полученным данным, в сентябре 2018 года чистый объём банковских переводов денежных средств из-за границы в пользу физических лиц Республики Молдова составил 97.38 млн. долларов США (снизившись на 11% по сравнению с сентябрём прошлого года).

Согласно географическому происхождению, денежные переводы физическим лицам поступают из следующих трёх зон – из стран ЕС (42.9%), из стран СНГ (26.2%) и из остальных зон мира (30.9%).

В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц следует отметить трансферты из Российской Федерации, сумма которых составила 24.8 млн. США или 22.18% от общего объема трансфертов, что на 9.1 процентных пункта ниже сентября 2017. Также следует отметить переводы из Израиля – 16.8% (16.39 млн. долл. США), из Италии – 12.5 % (12.20 млн. долл. США), США – 8.9 % (8.64 млн. долл. США), Германии – 7.4% (7.17 млн. долл. США), Соединённого Королевства – 5.8% (5.69 млн. долл. США), Франции – 4.0% (3.94 млн. долл. США), Ирландии – 1.4 % (1.39 млн. долл. США), Испании – 1.4 % (1.38 млн. долл. США), Португалии – 1.1% (1.11 млн. долл. США ), Чехии – 1.1% (1.03 млн. долл. США), Румынии – 1.1% (1.01 млн. долл. США), Турции – 1.0% (0.98 млн. долл. США), других стран – 12.7 % (12.27 млн. долл. США).

Статистические данные НБМ демонстрируют, что около 48.2% переводов были сделаны в евро, 44.7% – в долларах и 7.1% – в рублях.