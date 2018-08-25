Султан Омана поздравил Додона и весь молдавский народ с Днем независимости (DOC)

В адрес президента Молдовы Игоря Додона поступило поздравление с Днем независимости от султана Омана Кабус бен Саида.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы молдавского государства Максим Лебединский. Он отметил, что Кабус бен Саид пожелал Республике Молдова и всему ее народу прогресса и процветания.

Напомним, что за последние дни лидеры и высокопоставленные лица многих стран направили президенту и гражданам страны поздравления по случаю наступающего праздника.