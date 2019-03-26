Суицид в тараклийском СИЗО: перед смертью заключённый попросил прощения за содеянное (ВИДЕО)

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Перед самоубийством, которое произошло в изоляторе временного содержания в Тараклии, заключённый оставил записку. В ней мужчина попросил прощения за то, что совершил изнасилование.

Как пишет gagauzinfo.md со ссылкой на tuk.md, в камере, где был обнаружен труп 31-летнего мужчины, была найдена предсмертная записка. По словам прокурора Анатолия Чоляку, задержанный “просит прощения у семьи за содеянное”, то есть, “он признал факт, который ему вменяется в уголовном деле, за которое был задержан”. В этой же записке задержанный рассказал, что болел открытой формой туберкулёза.

Мужчина повесился на самостоятельно изготовленной верёвке из тканей, которыми был наполнен матрас. Верёвку подвесил на решётку окна изолятора.

Упомянутый мужчина был задержан 20 марта 2019 года по подозрению в совершении изнасилования и насилия в семье.