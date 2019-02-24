Суходольский: Голосовал за команду, которая выведет страну из политического и экономического кризиса (ВИДЕО)

0

Кандидат Партии социалистов от Комратского одномандатного округа №45 Александр Суходольский проголосовал на своём избирательном участке. На выборы социалист пришёл со своей семьёй.

Суходольский отметил, что он проголосовал за светлое будущее Республики Молдова и Гагаузской автономии и за профессиональную команду, которая способна вывести страну из политического и экономического кризиса.

– Мы уверены в том, что уже завтра нашу страну, наш Гагаузский регион ждёт светлое будущее, – подытожил кандидат ПСРМ.

Напомним, сегодня в Молдове проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.