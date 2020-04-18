Суды будут работать в ограниченном режиме в период с 21 по 24 апреля (ДОКУМЕНТ)

Суды будут работать в ограниченном режиме в период с 21 по 24 апреля (ДОКУМЕНТ)

Судебные инстанции будут работать в специальном режиме в период с 21 по 24 апреля. Так, в судах будут рассматриваться только те дела, которые не терпят отлагательств. Соответствующее распоряжение подписала глава Высшего совета магистратуры.

Документ предусматривает, что деятельность судебных инстанций будут регулировать председатели и вице-председатели учреждений. Они будут обеспечивать присутствие судей и сотрудников в тех случаях, когда дело не терпит отлагательства, передаёт zdg.md.

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