Суды будут работать в ограниченном режиме в период с 21 по 24 апреля (ДОКУМЕНТ)

0

Судебные инстанции будут работать в специальном режиме в период с 21 по 24 апреля. Так, в судах будут рассматриваться только те дела, которые не терпят отлагательств. Соответствующее распоряжение подписала глава Высшего совета магистратуры.

Документ предусматривает, что деятельность судебных инстанций будут регулировать председатели и вице-председатели учреждений. Они будут обеспечивать присутствие судей и сотрудников в тех случаях, когда дело не терпит отлагательства, передаёт zdg.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.