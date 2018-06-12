Суду Буюкан выделили 2,37 миллиона леев на покупку стульев, кресел и жалюзей

Соответствующее решение принял Высший совет магистратуры.

Выделенные дополнительно 2,37 миллиона леев пойдут на обустройство нового здания суда. Так, 1,32 миллиона потратят на покупку стульев для залов для заседаний, кресел для судей и сотрудников учреждения, а также жалюзей. Ещё 786 тысяч направят на покупку 131 сейфа.

В принятом ВСМ решении говорится о том, что выделенные деньги помогут магистратам суда Буюкан переехать в новое здание, расположенное на бульваре Штефана чел Маре, 200, до осени. Стоит отметить, что в настоящее время учреждение находится в здании по адресу Михай Витязул, 2, пишет bizlaw.md.