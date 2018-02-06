Судмедэкспертиза: младенец из Новых Анен умер от асфиксии

Судебно-медицинская экспертиза выявила, что причиной гибели стала не вакцина, как предполагали родители, а асфиксия.

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, социальной защиты и труда. Эксперты поставили диагноз «Механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей содержимым желудка».

Напомним, что весной прошлого года 4-месячного ребёнка доставили в столичный Центр матери и ребёнка из больницы Новых Анен в состоянии комы, а спустя несколько дней он умер. Родители тогда утверждали, что причина смерти – вакцина, которую сделали младенцу накануне. А врачи, в свою очередь, настаивали на том, что у матери была внутриутробная инфекция, которая могла спровоцировать гибель ребёнка.

Министерство здравоохранения, в свою очередь, уверяет, что за последние 10 лет в стране не было выявлено никаких побочных реакций на вакцинацию детей.