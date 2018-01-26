Судья-взяточник из Дрокии сел за решётку на семь лет

Судья из Дрокии был приговорён к семи годам тюремного заключения, оштрафован на 160 тысяч леев и лишен права занимать соответствующую государственную должность на 10 лет. Приговор был оглашен после того, как Антикоррупционная прокуратура доказала его вину в пассивной коррупции.

Служителя закона задержали еще в 2016 году, после того как с согласия Высшего совета магистратуры прошли обыски по месту работы и жительства судьи. Дело было возбуждено генеральным прокурором на основании жалобы гражданки Молдовы, проживающей в Италии, которая подтвердила факт дачи взятки.

По словам заявительницы, в 2010 году судья давал ей советы по поводу имущественного спора с сожителем, за что получил 200 евро. Служитель закона на этом не остановился и пообещал, что поможет выиграть дело за взятку в 6,2 тысячи евро.

В 2014 году женщина передала указанную сумму из Италии, но в ходе заседания по ее иску судья признал ее право собственности на дом лишь на 75,26%. За окончательное решение вопроса судья потребовал у заявительницы еще 1 тысячу евро.

Прокурорам удалось записать телефонный разговор судьи, в котором тот подтверждает факт получения денежных средств у женщины. Вынесенный законослужителю приговор может быть обжалован.