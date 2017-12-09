Судившемуся с Moldcell из-за 68 леев мужчине пришлось самому заплатить 115

Мужчина подал в суд на компанию Moldcell, заявив, что мобильный оператор необоснованно снял у него со счета деньги.

Согласно исковому заявлению, клиент компании в 2014 году приобрел SIM-карту, которую использовал на протяжении какого-то времени. Позже он пополнил счет 50 леями, а через неделю еще 25 леями. Некоторое время мужчина карту не использовал, забыв про нее, и нашел лишь в 2016 году. При проверке счета он обнаружил, что на нем осталось лишь 7,16 леев, пишет bizlaw.md.

Истец выразил мнение, что деньги со счета SIM-карты, а именно 68 леев, были сняты компанией Moldcell без его согласия. Он потребовал возврата этих средств, а также выплаты морального ущерба в размере 200 леев.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск мужчины, присудив ему выплату материального ущерба в размере 68 леев, и столько же — морального. Также со счета Moldcell взыскивалось в пользу государства 150 леев госпошлины.

Ответчик это решение оспорил в Апелляционной палате, которая отменила решение первой инстанции, полностью отказав в удовлетворении иска. Истца также обязали уплатить госпошлину 113 леев. Мужчина обратился в Высшую судебную палату, однако там его апелляция была отклонена.