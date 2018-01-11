Судьи не разрешили Дорину Киртоакэ поехать в Страсбург

Отстраненный генпримар Кишинева, находящийся под судебным контролем, намеревался посетить конгресс местных властей.

Соответствующий запрос с просьбой разрешить поездку подали его правозащитники. Суд, однако, отклонил прошение, сочтя его необоснованным, пишет protv.md.

Это уже вторая просьба Киртоакэ подобного рода. В первый раз он попросил временно освободить из-под судебного контроля в середине декабря прошлого года, чтобы посетить похороны короля Михая в Румынии. Тогда суд удовлетворил запрос либерала.

Дорин Киртоакэ был помещен под домашний арест с мая 2017 года по делу о платных парковках. 10 ноября его выпустили под судебный контроль. 7 декабря судом столичного сектора Буюканы срок судебного контроля в отношении Дорина Киртоакэ был продлен еще на 30 дней.