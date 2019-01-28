Судебный пристав попался на взятке: обвиняемой грозит до 5 лет тюрьмы

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Антикоррупционная прокуратура передала в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении жительницы Кишинёва, которая ранее выполняла должность судебного пристава. Ей инкриминируется 326 статья Уголовного кодекса РМ «Извлечение выгоды из влияния».

По данным пресс-службы Антикоррупционной прокуратуры, причиной возбуждения уголовного дела послужило сообщение одного гражданина, у которого обвиняемая потребовала 5 000 евро и 22 000 леев для того, чтобы выиграть в гражданском деле. Взамен на деньги судебный пристав пообещала повлиять на судью и таким образом добиться аннулирования документов, которые послужили основанием для регистрации права собственности на квартиру в Кишинёве.

Стороны в гражданском процессе находились в конфликте, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за нанесение телесных повреждений. В связи с этим обвиняемая потребовала у него 4 500 евро под предлогом взятки сотруднику полиции, который помог бы избежать уголовной ответственности. Стоит отметить, что как гражданское, так и уголовное дела до сих пор не разрешены в пользу «клиента» обвиняемой.

Бывший судебный пристав признала свою вину в извлечении выгоды из влияния. Её грозит штраф в размере от 2 000 до 3 000 условных единиц или лишение свободы на срок до 5 лет.

Стоит отметить, что фотографии обвиняемой были распространены в социальных сетях. Интернет-пользователи таким образом призвали других быть осторожными, так как данный человек использует множество мошеннических схем.