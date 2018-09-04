Судебный контроль в отношении Дорина Киртоакэ снова продлен

Судебный контроль в отношении Дорина Киртоакэ снова продлен

Бывший генеральный примар Кишинева, проходящий по делу о платных парковках, проведет еще 60 дней под судебным контролем. Такое решение сегодня принял столичный суд. 

Примечательно, что на следующем заседании будет заслушан вице-примар Кишинева Нистор Грозаву и еще четыре участника дела.

Напомним, что экс-генпримар был задержан в прошлом году по подозрению в извлечении выгоды из влияния и в пассивной коррупции. Киртоакэ грозит до 7 лет лишения свободы. Либерал свою вину не признает.

 

 

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