Судебный контроль в отношении Дорина Киртоакэ снова продлен

Бывший генеральный примар Кишинева, проходящий по делу о платных парковках, проведет еще 60 дней под судебным контролем. Такое решение сегодня принял столичный суд.

Примечательно, что на следующем заседании будет заслушан вице-примар Кишинева Нистор Грозаву и еще четыре участника дела.

Напомним, что экс-генпримар был задержан в прошлом году по подозрению в извлечении выгоды из влияния и в пассивной коррупции. Киртоакэ грозит до 7 лет лишения свободы. Либерал свою вину не признает.