Судебные приставы будут изымать объявленные в розыск машины в течение трех дней

Судебные приставы будут изымать транспортные средства, объявленные в розыск, в течение трех рабочих дней с момента сообщения о задержании органами внутренних дел. Соответствующий законопроект был одобрен сегодня парламентом в окончательном чтении голосами 74 депутатов, передает moldpres.md.

Как пишет источник, согласно поправкам, автомобили объявляются в розыск судебными приставами путем издания заключения, на его основании сотрудники полиции могут выявить и задержать правонарушителей. В то же время судебные приставы незамедлительно направят в орган внутренних дел заключение об отмене мер по обеспечению исполнения.

Новые положения также предусматривают, что судебные приставы будут иметь право запрашивать и получать бесплатно на бумажном носителе и в режиме онлайн от властей информацию о процедуре принудительного исполнения, в случае отсутствия доступа к информационной системе, содержащей соответствующие данные.

Стоит отметить, что в 2017 году на основании судебных постановлений Пограничная полиция задержала 1 360 транспортных средств.