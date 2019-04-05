Судебное заседание по делу Филата отложено: экс-премьеру нездоровится (ВИДЕО)

Судебное заседание по делу Филата отложено: экс-премьеру нездоровится (ВИДЕО)

По словам адвокатов, Влад Филат болен, и поэтому сегодня не смог явиться в суд. По этой причине слушание по второму уголовному делу экс-премьера было отложено.

После того как две недели назад Конституционный суд отклонил жалобы адвокатов Филата по поводу второго дела, его рассмотрение было возобновлено, пишет protv.md. Однако на сегодняшнем заседании бывший премьер не смог присутствовать по вышеуказанной причине.

По словам адвокатов, 1 апреля Владу Филату провели медицинскую процедуру, после которой врачи рекомендовали пациенту прерваться на восстановительный период. Таким образом, заседание было перенесено на 15 апреля.

Напомним, что экс-премьер обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах. В настоящее время бывший глава ЛДПМ отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет за извлечение выгоды из влияния и пассивную коррупцию.

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