“Судьба страны – в ваших руках”: президент выступил с обращением в парламенте на молдавском и русском языках (ВИДЕО)

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Как и было обещано ранее, на учредительном заседании нового Парламента Республики Молдова президент страны Игорь Додон выступил с обращением к нации. От имени всех депутатов и от себя лично Додон поздравил граждан с избранием нового парламента и поблагодарил их за участие в выборах, выразив надежду на то, что новый законодательный орган заручится доверием населения, а избранники направят свои усилия во благо жителей страны.

– У избранного 24 февраля парламента есть, в целом, вся необходимая легитимность – как внутренняя, так и международная. Надеюсь, что в качестве народных избранников вам удастся выполнить данные в рамках предвыборной кампании обещания, и это станет вашей главной задачей при исполнении мандатов. Сегодня в Молдове сложилась ситуация, которой давно не было – у страны есть легитимные президент и парламент, у которых есть мандат доверия молдавского народа. Теперь наша главная общая задача – сформировать легитимное правительство, которое будет действовать в интересах всех граждан РМ. У нас фундаментальная цель – осуществление качественных изменений в стране. Люди ждут от нас диалога и политической мудрости для изменения ситуации в стране, для поиска компромиссов во имя национального интереса, – сказал он.

Глава государства отметил, что граждане Молдовы, вне зависимости от их нахождения,

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